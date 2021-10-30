У мережі опублікували чарівні кадри, на яких Дан Балан підкорив Тіну Кароль джентльменським жестом на очах до всіх.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій творчості Дана Балана і Тіни Кароль опублікували чарівні фото цієї парочки, на яких вони позують на світському заході. Як видно, Дан повівся поруч з Тіною, як справжній джентльмен.

На першій фотографії Молдавський співак галантно подає руку українській Діві, коли та спускається сходами. Як видно, на захід Тіна прийшла в елегантній червоній сукні зі шлейфом і великим вирізом в зоні декольте. її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж. Співачка не відлипає від Дана і на інших знімках, але схоже, він зовсім не проти.

У підписі до публікації написали: "Дан Балан і Тіна Кароль. Ніч суперхітів". Шанувальники почали коментувати фото парочки, засинаючи їх компліментами: "Класні", "Один з них гравець".

Нагадаємо, Нові фото Дана Балана в компанії зовсім юних красунь обговорюють в Мережі: "Як мило".

Як повідомляла Politeka, "Дан вміє маскуватися": У мережі розкрили місцезнаходження Балана поки Кароль була в Британії.

Також Politeka писала, що Тіна Кароль в колготках і чорному міні зробила шанувальникам суперпропозицію: "Зіграємо в гру".