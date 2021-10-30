Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно випустила новий альбом "Другой рай", в яскравому рожевому платті зважилася на гру "Правда чи дія".

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "Другой рай".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль з новою зачіскою сидить на вікні в рожевому теплому платті та витягує картку. Артистка показала, що зважилася на гру "Правда чи дія" і заінтригувала кадрами.

"Чекаєш нові рубрики?",- запитала українців Тіна Кароль.

"Ми реально будемо це робити?", з обуренням запитала співачка.

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