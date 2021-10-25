Известная украинская певица Тина Кароль удивила новыми кадрами, на которых неожиданно взялась за оружие, вызвав бурные эмоции у своих поклонников.

Как пишет Politeka.net, в понедельник утром знаменитость взбудоражила свою фан-базу новым видео. Сейчас Кароль готовится к выпуску нового альбома и клипа на песню «Двойной рай». В преддверии этого события певица не перестает подогревать интерес поклонников, публикуя все новые тизеры.

На этот раз Тина показал короткий фрагмент из будущего клипа. На кадрах, которые сняты в голубых тонах, можно увидеть только очертания певицы, которая чувственно изгибается под музыку. Однако, внимание к себе тут же привлекают моменты, когда в руках у Кароль появляется пистолет, на котором певица взводит курок.

«Напиши ожидания от клипа, исключительно языком эмоджи, не используя слова. Премьера клипа "Двойной рай" 28 октября», - подписала кадры Кароль.

Впрочем, без слов ее поклонники все же не обошлись.

«клип… неожиданно, очень ждём», «Звуки интригуют», «Опасная ОФИГЕТЬ ждать стало ещё сложнее! Хочу, хочу, хочу уже увидеть клип», «Опасная штучка», - пишут в комментариях.

Напомним, Кароль с глазами разного цвета пококетничала перед камерой, появилось видео.

Как сообщала Politeka, Кароль игриво наклонилась и показала, какие достоинства обычно прячет под одеждой.

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала уникальные кадры с красавчиком музыкантом.