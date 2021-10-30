Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно выпустила новый альбом "Другой рай", в ярком розовом платье решилась на игру "Правда или действие".

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что пару дней назад Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".

Так, на этот раз певица опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль с новой прической сидит на окне в розовом теплом платье и вытягивает карточку. Артистка показала, что решилась на игру "Правда или действие" и заинтриговала кадрами.

"Ждешь новые рубрики?", - спросила украинцев Тина Кароль.

"Мы реально будем это делать?", з возмущением спросила певица.

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