Известная украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно презентовала новый альбом "Другой рай", удивила выступлением в красивом черном наряде на "Мисс Украина".

Как пишет Politeka.net, популярная украинская исполнительница Тина Кароль активно ведет свой блог в социальных сетях. Она часто делится фотографиями и видео не только на Instagram, но и на Tik Tok.

На официальной странице Кароль в Tik Tok появилось видео с выступления исполнительницы на конкурсе "Мисс Украина". Так, певица вышла на сцену в красивом черном наряде и на каблуках. Звезда продемонстрировала поклонникам идеальный шпагат на сцене.

"Перформанс на #миссукраина 🔫 оставляй реакцию в комментариях 👇🏻 ", - написала Кароль.

"Только ради этого выступления смотрела мисс Украина", "Очень красивые движения, которые я даже сейчас учу. За голос я молчу, он шикарен просто и хочется почаще видеть акустику песен", " у этого выступления нереальная энергетика!!! Хочется танцевать", "Божееее. Какая грация! Знала бы Тина, как все ждали этот шпагат", - написали в комментариях.

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