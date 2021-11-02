Популярная украинская певица Тина Кароль устроила необычную фотосессию в поддержку своего нового альбома "Двойной рай"

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская звезда Тина Кароль на днях представила поклонникам свою новую работу – альбом "Двойной рай" и клип на одноименную заглавную песню. Тут же страница артистки в Instagram запестрела кадрами из клипа, а сама она снялась для модного глянца в поддержку своего творения.

На новых фотографиях, которые Тина показала своем профиле, ее можно увидеть в необычном прозрачном наряде, который только подчеркивает ее естественную красоту. Волосы певицы собраны в небрежный хвостик на затылке, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации написаны цитаты Кароль из ее интервью модному глянцу: "Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Послушать альбом можно на всех стриминговых платформах". Поклонники тут же принялись комментировать новые снимки звезды: "Прекрасная!", "Наша самая лучшая. Любим", "Альбом шикарный, не могу перестать слушать", "Шикарная!", "Невероятная! Нежная!", "Потрясающая", "Мы очень любим тебя, наша своя", "Невероятный талант".

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