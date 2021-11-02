Тина Кароль, которая озадачила украинцев сменой имиджа, показала свою прическу крупным планом, записав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль стала популярной отечественной певицей, которая получила звание Народной артистки Украины. Недавно Тина решила сменить прическу, показав ее впервые в новом клипе, который собрал за несколько дней более 2 миллионов просмотров на платформе Ютуб. У звезды был новый оттенок светлых волос. Сама Кароль не сказала, действительно ли сменила прическу или носит парик.

Но на новых сторис в Инстаграм можно легко понять, что это не парик, а действительно волосы певицы. Кароль покрутилась перед камерой, показывая свою новую внешность во всей красе. Звезда была в пальто, кружась перед камерой.

На еще одном сторис Кароль наклонилась, показывая волосы не в самом лучшем виде.

"Когда подстригся ))) Все такие же?)))", - написала Тина.

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