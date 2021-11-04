Відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, якому приписували роман з українською поп-дівою Тіною Кароль, здивував визнанням.
Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський музикант Дан Балан зібрав вже величезну армію фанатів в Україні, яка пильно стежить за його життям в мережі. Так, нещодавно на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували чарівне фото артиста, якому приписували роман з українською зіркою Тіною Кароль.
На знімку Дан позує в стильному образі - на ньому білосніжна сорочка, верхні гудзики якої не застебнуті. Схоже, кадр був зроблений на якомусь світському заході, видно, що виконавець у відмінному настрої, він мило посміхається.
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У підписі до публікації привели одну з цитат Балана, в якій він розкрив свою особливість: "Я дуже спокійна людина. Ніколи не кричу. Друзям і близьким потрібно дуже постаратися, щоб вивести мене з себе, і то, швидше за все, нічого у них не вийде. Я добре вмію контролювати свої емоції".
Нагадаємо, Черговий "доказ" роману між Даном Баланом і Тіною Кароль оприлюднили в мережі: "У тебе мурашки...".
Як повідомляла Politeka, Нові фото Дана Балана в компанії зовсім юних красунь обговорюють в Мережі: "Як мило".
Також Politeka писала, що Дан Балан відповів на провокаційні питання, не забувши про Кароль: "Так, чуть-чуть".