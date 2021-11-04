Известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому приписывали роман с украинской поп-дивой Тиной Кароль, удивил признанием.

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский музыкант Дан Балан собрал уже огромную армию фанатов в Украине, которая пристально следит за его жизнью в сети. Так, недавно на одной из фан-страниц в Instagram опубликовали очаровательное фото артиста, которому приписывали роман с украинской звездой Тиной Кароль.

На снимке Дан позирует в стильном образе – на нем белоснежная рубашка, верхние пуговицы которой не застегнуты. Похоже, кадр был сделан на каком-то светском мероприятии, видно, что исполнитель в отличном расположении духа, он мило улыбается.

В подпсии к публикации привели одну из цитат Балана, в которой он раскрыл свою особенность: "Я очень спокойный человек. Никогда не кричу. Друзьям и близким нужно очень постараться, чтобы вывести меня из себя, и то, скорее всего, ничего у них не получится. Я хорошо умею контролировать свои эмоции".

Напомним, Очередное "доказательство" романа между Даном Баланом и Тиной Кароль обнародовали в Сети: "У тебя мурашки...".

Как сообщала Politeka, Новые фото Дана Балана в компании совсем юных красоток обсуждают в Сети: "Как мило".

Также Politeka писала, что Дан Балан ответил на провокационные вопросы, не забыв о Кароль: "Так, чуть-чуть".