Зірка показала, як готувалася до кліпу

Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль днями випустила новий кліп, в якому вразила жіночним образом родом з "нульових" - зірка показала, як готувалася до зйомок.

Виконавиця багато знімається і виступає, але при цьому знаходить час на Instagram, пише Politeka.net. Артистка нерідко спілкується з шанувальниками, відповідаючи на найцікавіші питання в сторіс.

Цього разу співачка показала, що їй зробили комплімент: "Ви дуже красиво виглядаєте, просто сексі-пексі".

Тіна Кароль відповіла: "Сенкс (під час підготовки до кліпу).

На фото співачка засвітилася без макіяжу і укладки, вона лягла на підлогу, піднявши вгору ноги.

На другому знімку артистка показала себе "іншу" - вона позувала в короткому пальто і довгих чобітках, а на голові у неї була біла перука.

"Що вас надихнуло написати такий неймовірний альбом "Двойной рай"?",- поцікавився підписник, на що зірка натякнула - вона закохалася: "Любов", - відповіла вона.

За словами Тіни, в альбомі має значення порядок пісень.

Зазначимо, режисер кліпу "Двойнойй рай" Аліна Симоненко розповіла, що відеоробота - це алюзія до фільму "Її звали Никита".

Кароль виступає в ролі яскравої блондинки, яка цілиться в ревнощі.

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