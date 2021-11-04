Известная украинская певица Тина Кароль появилась на новом фото в компании популярного блогера Олега Машукова.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль опубликовали милое фото, на котором звезда позирует в компании эпатажного блогера Олега Машукова. Как известно, этот парень был среди судей шоу "Співають всі". Снимок вызвал бурное обсуждение в комментариях.

На фотографии Тина появилась в своем обновленном образе, здесь она не похожа на себя прежнюю. Перед камерой певица позирует в стильном черном костюме, который подчеркнул стройную талию. Ее главная фишка – новая прическа – прямые волосы с челкой, а на лице легкий макияж. Парень рядом с Тиной позирует в черном кожаном пиджаке и выглядит очень довольным собой.

Пользователи тут же принялись комментировать снимок Кароль с блогером: "Челка огонь, ей идёт, она прям моложе выглядит с ней", "Так непривычно видеть Тину с такой причёской", "Тиночка, выглядишь чудесно, на все 17", "Что за чел? Гоните его!", "Очень идет чёлка! Стильно, молодо и современно", "А мне Тина всегда нравилась с челкой", "Тина с чёлкой очень неотразима", "А то что за крендель с ней?".

Напомним, Кароль в кожаном наряде неожиданно появилась в компании известного певца: "Молодая кровь".

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