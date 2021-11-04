Звезда показала, как готовилась к клипу

Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль на днях выпустила новый клип, в котором впечатлила женственным образом родом из "нулевых" - звезда показала, как готовилась к съемкам.

Исполнительница много снимается и выступает, но при этом находит время на Инстаграм, пишет Politeka.net. Артистка нередко общается с поклонниками, отвечая на самые интересные вопросы в сторис.

В этот раз певица показала, что ей сделали комплимент: "Вы очень красиво выглядите, просто секси-пекси".

Тина Кароль ответила: "Сенкс (во время подготовки к клипу).

На фото певица засветилась без макияжа и укладки, она легла на пол, подняв вверх ноги.

На втором снимке артистка показала себя "другую" - она позировала в коротком пальто и длинных сапожках, а на голове у нее был белый парик.

"Что вас вдохновило написать такой невероятный альбом "Двойной рай"?", - поинтересовался подписчик, на что звезда намекнула - она влюбилась: "Любовь", - ответила она.

По словам Тины, в альбоме имеет значение порядок песен.

Отметим, режиссер клипа "Двойной рай" Алина Симоненко рассказала, что видеоработа - это аллюзия к фильму «Ее звали Никита».

Кароль выступает в роли яркой блондинки, которая целится в ревность.

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