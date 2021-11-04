Відома українська співачка Тіна Кароль з'явилася на новому фото в компанії популярного блогера Олега Машукова.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій українській співачці Тіні Кароль опублікували миле фото, на якому зірка позує в компанії епатажного блогера Олега Машукова. Як відомо, цей парубок був серед суддів шоу "Співають всі". Знімок викликав бурхливе обговорення в коментарях.

На фотографії Тіна з'явилася в своєму оновленому образі, тут вона не схожа на себе колишню. Перед камерою співачка позує в стильному чорному костюмі, який підкреслив струнку талію. Її головна фішка - нова зачіска - пряме волосся з чубчиком, а на обличчі легкий макіяж. Хлопець поруч з Тіною позує в чорному шкіряному піджаку і виглядає дуже задоволеним собою.

Користувачі тут же почали коментувати знімок Кароль з блогером: "Чубчик вогонь, їй йде, вона прям молодше виглядає з нею", "Так незвично бачити Тіну з такою зачіскою", "Тіночка, виглядаєш чудово, на всі 17", "Що за чел? Женіть його!", "Дуже йде чубчик! Стильно, молодо і сучасно", "А мені Тіна завжди подобалася з чубчиком", "Тіна з чубчиком дуже чарівна", "А то що за крендель з нею?".

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