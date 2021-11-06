В сети показали очаровательное видео с популярного шоу, на котором можно увидеть трепетные кадры с Даном Баланом и Тиной Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль, опубликовали трепетное черно-белое видео, в котором показали настоящую "магию". В ролике, который является фрагментом вокального шоу "Голос країни", можно увидеть настоящую нежность между Даном Баланом и Тиной Кароль, а также других звезд.

Похоже, во время этого фрагмента звездные тренеры проекта смотрит выступления кого-то из участников, которое всех растрогало. В момент, когда Тина наслаждается выступлением, слегка пританцовывая, Дан пристраивается позади нее и касается подбородком ее плеча. Это выглядит очень нежно и даже волшебно.

Поклонники, которые долгое время верили в романтические отношения Балана и Кароль, начали комментировать видео: "Я скучаю и мне очень больно", "Какая идиллия, такое тепло и уют", "Скучаю по ним сильно", "Очень больно", "А почему разбитое сердце, что случилось?", "Навсегда в наших сердцах", "Как же я тоскую по ним. А ведь эти воспоминания больше не вернуть. Навсегда в моем сердце", "Это так", "Настоящая любовь".

Напомним, Кароль сообщила о расставании с любимым человеком, при чем тут Дан Балан: "Наконец конкретика".

Как сообщала Politeka, Кароль впервые высказалась о "возлюбленном", которому посвятила альбом: "Неужели не имею права...".

Также Politeka писала, что Дан Балан, крутивший "любовь" с Кароль, рассказал о своей особенности: "Я хорошо умею…".