В сети опубликовали очаровательное видео, на котором показали страстный танец Тины Кароль и Дана Балана на вокальном шоу "Голос країни".

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной паре Тины Кароль и Дана Балана, опубликовали очаровательном видео, на котором эта парочка устроила страстные танцы. Как видно, этот фрагмент был снят на шоу "Голос країни", где молдавский музыкант и украинская поп-дива были звездными тренерами в одном из сезонов.

В ролике Тина четко говорит: "Точка!". На это Дан отвечает ей: "Точки бывают разные". А затем они сливаются в танце, прижимаясь друг к другу как действительно влюбленная пара. Именно после таких моментов на популярном шоу поклонники начали сплетничать о романе Балана и Кароль, многие поверили в искренность их чувств, а они долго время ничего не отрицали. Только недавно музыкант опроверг информацию о романе.

В подписи к публикации написали: "Точки разные бывают…". А пользователи тут же принялись комментировать видео: "Ой как в тему то! Сдаться – это не про нас. Сама научила – пусть терпит теперь, что уж", "Верим, надеемся, ждём, скоро новый год, может быть случится чудо", "Ну что, точка это точно не запятая или многоточие, но после точки идёт новое предложение с большой буквы", "Точка, точка разной бывает! Это точно", "Танцы без правил", "Вау".

Напомним, Кароль после смены имиджа похвасталась фигурой: "Брачный период у человека".

Как сообщала Politeka, Дан Балан и Тина Кароль на сцене популярного шоу вызвали всплеск эмоций: "Мне очень больно".

Также Politeka писала, что Кароль сообщила о расставании с любимым человеком, при чем тут Дан Балан: "Наконец конкретика".