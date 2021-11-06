Південнокорейська актриса і модель Чон Хо Ен, яка прославилася у всьому світі завдяки ролі в серіалі "Гра в кальмара", показала свою харизму в напівпрозорому вбранні.
В останні місяці у південнокорейського серіалу "Гра в кальмара" від Netflix з'явилися мільйони фанатів по всьому світу. Йому пророкують звання кращого проекту року через стрімко зростаючу популярність. У центрі сюжету опинилися люди з проблемами в житті, вимушені брати участь в смертельних змаганнях в надії виграти великі гроші.
Одну з головних ролей в серіалі зіграла 27-річна Чон Хо Ен. Свою кар'єру в Кореї вона почала в якості моделі. Вперше дівчина прославилася завдяки участі в "Топ-модель по-корейськи", проте "Гра в кальмара" принесла їй шалену популярності і фанатів з усього світу.
Тепер, коли у дівчини з'явилася армія шанувальників, вони часто діляться в мережі її фото. В одній з фан-груп показали знімок Чон Хо Ен з показу мод. На фото модель дефілювала в чорних лосинах і розкішному напівпрозорому платті з мереживним малюнком. Доповнювали образ чорний берет і золоті прикраси.
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