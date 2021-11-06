Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників потужним вокалом для акустичної версії свого нового хіта "Двойной рай".

Як повідомляє Politeka.net, співачка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно Кароль випустила новий альбом, а також зняла кліп на одну зі свіжих пісень - "Двойной рай". Композиція відразу ж підкорила її фанатів, і тепер зірка вирішила порадувати їх ще однією її версією цієї пісні.

Так, на нових кадрах Кароль виконує «подвійний рай» наживо під гітару. Для "імпровізованого" виступу співачка одягла вечірню чорну сукню з великим вирізом на грудях і животі.

"Імпровізаційна акустика пісні "Двойной рай", - підписала кадри Кароль.

Шанувальники співачки тут же відреагували на її нову публікацію.

"Неймовірно", "Вау! Тіна, побільше б такого життя в Instagram", "Боже як же це красиво", "це шикарно але плаття небезпечне для такої погоди«,» обожнюю цю пісню, особливо під акустику", "красива пара! Довго ще будете ховатися?", "Як це красиво, прям до мурашок", "розрив серця", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль після зміни іміджу похвалилася фігурою.

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