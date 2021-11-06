Всплыли любопытные кадры с певицей Тиной Кароль (Татьяной Либерман) и ее близким другом, ведущим "Голосу країни" Славой Деминым.

36-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своих "сториз" в Инстаграм, на которых показала, как отдыхает с Деминым, передает Politeka.net. Со съемок последнего сезона "Голосу країни" парочка частенько проводит вместе время. Демин, напомним, недавно развелся после 13 лет брака, а Кароль так и не вышла замуж во второй раз, потеряв мужа восемь лет назад, да и вообще свою личную жизнь певица хранит в тайне.

На опубликованных кадрах Тина со Славой сидели на диване и слушали ее новую песню "Двойной рай". Певица нежно погладила лысого ведущего по голове и сказала с изумлением: "Такой гладенький".

Демин тут же прыснул со смеху. Следом за ним смущенно рассмеялась и сама артистка.

"Конечно, я гладенький, я каждый день брею голову", - еле выдавил он сквозь смех.

Демин тоже поделился кадром с Кароль в своем микроблоге в Инстаграм, но там они уже спокойно лежали на софе.

"😍Это love"; "Красавчики🔥🔥🔥"; "Когда вы уже поженитесь?😂" ; "Даже отдохнуть нормально не дадут, фоткают в любом месте😂🔥"; "Ну, Слав, Тина свободна, ты чертовски привлекательный, не теряйся😂", - комментируют пользователи.

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