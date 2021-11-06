Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила поклонников мощным вокалом для акустической версии своего нового хита «Двойной рай».

Как сообщает Politeka.net, певица поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Недавно Кароль выпустила новой альбом, а также сняла клип на одну из свежих песен – «Двойной рай». Композиция сразу же покорила ее фанатов, и теперь звезда решила порадовать их еще одной ее версией этой песни.

Так, на новых кадрах Кароль исполняет «Двойной рай» вживую под гитару. Для «импровизированного» выступления певица надела вечернее черное платье с большим вырезом на груди и животе.

«Импровизационная акустика песни "Двойной рай"», - подписала кадры Кароль.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее новую публикацию.

«Невероятно», «Вау! Тина, побольше бы такой жизни в инстаграме», «Боже как же это красиво», «Это шикарно но платье опасное для такой погоды», «обожаю эту песню, особенно под акустику», «Красивая пара! Долго еще будете скрываться?», «Как это красиво, прям до мурашек», «Разрыв сердца», - пишут люди.

Напомним, Кароль после смены имиджа похвасталась фигурой.

Как сообщала Politeka, Дан Балан и Тина Кароль на сцене популярного шоу вызвали всплеск эмоций.

Также Politeka писала, что известный ведущий растаял от нежных прикосновений Тины Кароль.