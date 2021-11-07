Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач на новому відео вразив синхронною грою зі своєю маленькою донькою Лізою, яка своїм гумором явно пішла в батька.
Як пише Politeka.net, гуморист поділився кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Юрій і його дружина Вікторія виховують маленьку дочку, яку комік зворушливо називає "крихітка Лізі". Цього року дівчинка пішла в перший клас. З раннього дитинства вона демонструє, що своїм почуттям гумору і артистизмом пішла явно в зоряного тата.
На новому відео Ткач показав, як проводить час з дочкою в поїздці. Сімейство приїхало до Луцька і зараз вивчає місцеві визначні пам'ятки. При цьому вони не забувають і про веселощі.
Так, на кадрах можна побачити, як батько з дочкою грають в «Камінь-ножиці-папір». Щоразу вони показували одну і ту ж фігуру, тому знайти переможця так і не вдалося.
"Коли на одній хвилі", - підписав кадри Ткач.
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Його шанувальники тут же відреагували.
"Гарного відпочинку вам в Луцьку", "Бубочки", "Татова доця, відразу видно", "класно тато з донечкою", "Супер", "на що кидаємо, братва?",- пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач поскаржився на свавілля Кошового.
Як повідомляла Politeka, дружина Ткача з "Квартал 95" показала, на кого схожа їхня дочка і поділилася проблемою.
Також Politeka писала, що Кошовий і Ткач з "Квартал 95" засвітили, як розкидаються грошима.