Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач на новому відео вразив синхронною грою зі своєю маленькою донькою Лізою, яка своїм гумором явно пішла в батька.

Як пише Politeka.net, гуморист поділився кумедним відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Юрій і його дружина Вікторія виховують маленьку дочку, яку комік зворушливо називає "крихітка Лізі". Цього року дівчинка пішла в перший клас. З раннього дитинства вона демонструє, що своїм почуттям гумору і артистизмом пішла явно в зоряного тата.

На новому відео Ткач показав, як проводить час з дочкою в поїздці. Сімейство приїхало до Луцька і зараз вивчає місцеві визначні пам'ятки. При цьому вони не забувають і про веселощі.

Так, на кадрах можна побачити, як батько з дочкою грають в «Камінь-ножиці-папір». Щоразу вони показували одну і ту ж фігуру, тому знайти переможця так і не вдалося.

"Коли на одній хвилі", - підписав кадри Ткач.

Його шанувальники тут же відреагували.

"Гарного відпочинку вам в Луцьку", "Бубочки", "Татова доця, відразу видно", "класно тато з донечкою", "Супер", "на що кидаємо, братва?",- пишуть люди.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" Юрій Ткач поскаржився на свавілля Кошового.

Як повідомляла Politeka, дружина Ткача з "Квартал 95" показала, на кого схожа їхня дочка і поділилася проблемою.

Також Politeka писала, що Кошовий і Ткач з "Квартал 95" засвітили, як розкидаються грошима.