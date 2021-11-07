Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач на новом видео впечатлил синхронной игрой со своей маленькой дочкой Лизой, которая своим юмором явно пошла в отца.

Как пишет Politeka.net, юморист поделился забавным видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, Юрий и его жена Виктория воспитывают маленькую дочь, которую комик трогательно называет «крошка Лизи». В этом году девочка пошла в первый класс. С раннего детства она демонстрирует, что своим чувством юмора и артистизмом пошла явно в звездного папу.

На новом видео Ткач показал, как проводит время с дочерью в поездке. Семейство приехало в Луцк и сейчас изучает местные достопримечательности. При этом они не забывают и о веселье.

Так, на кадрах можно увидеть, как отец с дочерью играют в «камень-ножницы-бумага». Каждый раз они показывали одну и ту же фигуру, поэтому найти победителя так и не удалось.

«Когда на одной волне…», - подписал кадры Ткач.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Хорошего отдыха вам в Луцке», «Бубочки», «Папина доця, сразу видно», «Классно папа с доченькой», «Супер», «На что кидаем, братва?», - пишут люди.

Напомним, звезда "Квартал 95" Юрий Ткач пожаловался на произвол Кошевого.

Как сообщала Politeka, жена Ткача из "Квартал 95" показала, на кого похожа их дочь и поделилась проблемой.

Также Politeka писала, что Кошевой и Ткач из "Квартал 95" засветили, как разбрасываются деньгами.