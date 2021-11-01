Жена известного юмориста и актера "Квартал 95" Юрия Ткача - Виктория поделилась проблемой и показала, на кого похожа их дочь Лиза.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал". У комика есть жена Виктория и дочь Лиза.

Так, на этот раз жена Ткача опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Виктория Ткач часто общается со своими поклонниками в социальных сетях. Там она решила ответить на самые интересные вопросы, которые подготовили для неё пользователи сети. Она рассказала о своей проблеме с неуверенностью.

"Недавно мне поступило очень интересное предложение! И вот уже неделю, я пытаюсь собраться с мыслями, чтобы записать те самые видео-пробы...И знаете, что меня останавливает? Фразы в голове "та ну, во мне нет ничего такого, чтобы выбрали именно меня...сомневаюсь, что у меня получится" Что это? Неуверенность, комплексы? Не знаю! Но и сказать, что я зависима от чужого мнения, не могу! Вот как-то так", - призналась Виктория Ткач.

Также, у неё спросили, на кого больше похожа их дочь с Юрием Ткачом - Лиза.

"Как по мне, всё слишком очевидно. Но смотрите сами!", - ответила жена Ткача.

Ранее сообщалось, Потап, Ткач, Виктор Павлик: украинцы гадают, кто стал Гориллой на шоу "Маска"

Также, Ткач из "Квартал 95" решил запустить дочь во время прогулки по лесу: "Где вторая половина ребенка?"

Politeka рассказывала, Ткач из "Квартал 95" решился на "дополнительные волосы", но что-то пошло не так: "Надеюсь, это смывается..."