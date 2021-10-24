Звезда "Квартал 95", украинский актер Юрий Ткач предстанет в новой ипостаси – стал телеведущим утреннего шоу, и даже приготовил соленый мясной штрудель
Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал".
Теперь Ткач присоединился к ведущим утреннего шоу «Сніданок». На программе он не только поучаствовал в приготовлении интересного сытного блюда, но также рассказал о семье, карьере и о шоу «Маскарад».
Пользователи Сети оценили обновленную мужскую команду ведущих.
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«Парни, вы крытые», «Орлы», «Сегодня крутая компания», «Крутейшие ведущие», «Ребята, вы прекрасны! Так приятно пить утренний кофе и смотреть Сніданок», - пишут в комментариях.
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