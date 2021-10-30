Известный украинский юморист, звезда шоу "Квартал-95" Юрий Ткач отправился с семьей на прогулку в лес, не забыв позабавить своих фанатов.
Как пишет Politeka.net, в своем Instagram, за которым следит 1,6 миллионов фолловеров, Юрий разместил новое фото счастливого семейства.
Актер с любимой женой держат дочку на руках, как будто собираются запустить. Девочка при этом скорчила недовольную гримасу.
«Ходили в лес, запускали Лизи», - шутливо подписал фото артист.
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В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Ткача. Поклонники подметили, что на фото не видно второй половины девочки.
В тоже время другие посоветовали юмористу подумать над пополнением в семье.
"У вас что Хэллоуин??? Где вторая половина ребенка???",
"Вы крутые",
"Чудесные",
"Будьте здоровы и счастливы",
"Вы такие классные, родите еще такую", - пишут в сети.
Нужно сказать, что Юрий Ткач очень много времени уделяет своей семьей. Жену и дочь он часто берет с собой на съемки.
Напомним, что Ткач решился на "дополнительные волосы": "Надеюсь, это смывается...".
Как сообщала Politeka, Ткач устроил экстремальные развлечения с женой и дочкой: «Придают особый шарм».
Также Politeka писала, что Ткач вместе с известными украинцами предстал в новой ипостаси: «Парни, вы крутые».