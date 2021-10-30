Известный украинский юморист, звезда шоу "Квартал-95" Юрий Ткач отправился с семьей на прогулку в лес, не забыв позабавить своих фанатов.

Как пишет Politeka.net, в своем Instagram, за которым следит 1,6 миллионов фолловеров, Юрий разместил новое фото счастливого семейства.

Актер с любимой женой держат дочку на руках, как будто собираются запустить. Девочка при этом скорчила недовольную гримасу.

«Ходили в лес, запускали Лизи», - шутливо подписал фото артист.

В комментариях сразу же появились обсуждения под публикацией Ткача. Поклонники подметили, что на фото не видно второй половины девочки.

В тоже время другие посоветовали юмористу подумать над пополнением в семье.

"У вас что Хэллоуин??? Где вторая половина ребенка???",

"Вы крутые",

"Чудесные",

"Будьте здоровы и счастливы",

"Вы такие классные, родите еще такую", - пишут в сети.

Нужно сказать, что Юрий Ткач очень много времени уделяет своей семьей. Жену и дочь он часто берет с собой на съемки.

Напомним, что Ткач решился на "дополнительные волосы": "Надеюсь, это смывается...".

Как сообщала Politeka, Ткач устроил экстремальные развлечения с женой и дочкой: «Придают особый шарм».

Также Politeka писала, что Ткач вместе с известными украинцами предстал в новой ипостаси: «Парни, вы крутые».