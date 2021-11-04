Звезды студии «Квартал 95» Юрий Ткач и Евгений Кошевой показали, как в прямом смысле слова сорят деньгами на камеру, опубликовав соответствующее видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, новым постом на своей странице поделился Ткач. Судя по всему, юмористы снимали некий ролик для телевидения.

На кадрах можно увидеть, как Ткач и Кошевой стоят спина к спине. В руках у них специальные пистолеты для метания денег. Комики синхронно начинают «стрелять», разбрасывая вокруг себя купюры.

Затем каждый из них старается занять максимально пафосную позу.

«Угадайте, сколько фальшивого бабла было потрачено на этот ролик?», - с присущим ему юмором обратился к своим подписчикам Ткач.

Люди в комментариях тут же принялись отгадывать.

«А потом все собирать», «Много», «все было по-настоящему?», «Вагон», «Достаточное количество», «Фальшивое бабло для фальшивых понтов», «Сколько людей попались на их фальшивые морды», «70 тысяч», «Вау как круто», «Мне нужен такой пистолет», «Подкиньте немного и нам», «Как раз зарплаты Жеки хватило», «Сколько потрачено было реального бабла чтобы снять эти несколько дублей», - пишут люди.

Напомним, дочь звезды "Квартал 95" Евгения Кошевого Варя рассказала, как ее наказывают.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец, Евгений Кошевой и другие звезды "Квартал 95" снялись в игре родом из детства.

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из «Квартал 95» показал свою роскошную квартиру в Киеве.