Звезда "Квартал 95", украинский комик и шоумен Евгений Кошевой впервые показал свою киевскую квартиру, где живет с женой, Ксенией, и дочками, Варварой и Серафимой.
Трехкомнатная квартира имеет большую кухню-гостиную, где семья собирается каждый вечер.
Утро у семьи начинается в 7.30, в это время жена Кошевого собирает детей, и выходит на работу, но вечерами дома царит спокойная атмосфера. Об этом сообщается в видео программы "ЖВЛ".
Звезда "Квартал 95" в своею очередь старается воспитать дочек дисциплинированными, и хорошо учились.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
Победительница "Х-Фактора" Аида Николайчук после личных трагедий возвращается под новым именем: как она изменилась
Многоэтажка с людьми превратилась в руины, количество жертв стремительно растет: кадры трагедии
Настю, Даню и Артема уже не вернуть: жизни детей оборвались в ДТП, фото
Украинцев ждут новые ограничения с 1 ноября: что под запретом
В шутку Кошевой сообщил, что самое ужасное наказание для чад - смена пароля на планшете, или несколько дней без телефона. 13-летняя Варвара однажды провела без телефона четыре месяца, сначала ей было неприятно, а потом она привыкла.
Видео быстро собрало много лайков и комментариев на Ютуб. Люди писали, в основном, приятное о семье.
"Женик, Вы молодцы! Очень хорошая семья! Дай бог Вам всем здоровья и благополучия!", "Варя ,не крась так сильно лицо, а учись делать нежный майкап ,тебе 13, а выглядишь намного старше", "Хорошая семья, почему не говорят на украинском?", "Классно", - написали пользователи сети.
Напомним, Евгений Кошевой и Юрий Ткач отдали дочерей-первоклашек в один класс
Как сообщала Politeka, стихия подпортила отдых Евгению Кошевому на известном курорте
Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из «Квартал 95» раскрыл, что доводит его до слез