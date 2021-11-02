Звезда "Квартал 95", украинский комик и шоумен Евгений Кошевой впервые показал свою киевскую квартиру, где живет с женой, Ксенией, и дочками, Варварой и Серафимой.

Трехкомнатная квартира имеет большую кухню-гостиную, где семья собирается каждый вечер.

Утро у семьи начинается в 7.30, в это время жена Кошевого собирает детей, и выходит на работу, но вечерами дома царит спокойная атмосфера. Об этом сообщается в видео программы "ЖВЛ".

Звезда "Квартал 95" в своею очередь старается воспитать дочек дисциплинированными, и хорошо учились.

В шутку Кошевой сообщил, что самое ужасное наказание для чад - смена пароля на планшете, или несколько дней без телефона. 13-летняя Варвара однажды провела без телефона четыре месяца, сначала ей было неприятно, а потом она привыкла.

Видео быстро собрало много лайков и комментариев на Ютуб. Люди писали, в основном, приятное о семье.

"Женик, Вы молодцы! Очень хорошая семья! Дай бог Вам всем здоровья и благополучия!", "Варя ,не крась так сильно лицо, а учись делать нежный майкап ,тебе 13, а выглядишь намного старше", "Хорошая семья, почему не говорят на украинском?", "Классно", - написали пользователи сети.

Напомним, Евгений Кошевой и Юрий Ткач отдали дочерей-первоклашек в один класс

Как сообщала Politeka, стихия подпортила отдых Евгению Кошевому на известном курорте

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из «Квартал 95» раскрыл, что доводит его до слез