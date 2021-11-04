Старшая дочь ведущего актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Варвара рассказала журналистам программы "ЖВЛ", как родители ее воспитывают и что запрещают.
Как пишет Politeka.net, 38-летний украинский шоумен, телеведущий и комик Евгений Кошевой вместе с женой Ксенией воспитывают двух дочерей - младшую Серафиму и 13-летнюю Варвару.
Старшая дочь Кошевого принимала участие в программе "Рассмеши комика", выходила на сцену "Лиги Смеха" и пела на "Голосі країни". Недавно Варвара решила попробовать себя в роли актрисы и снялась в сериале "Отец рулит".
В телепрограмме "ЖВЛ" Варвара Кошевая рассказала журналистам, что для того, чтобы получить какой-то подарок или купить желаемую вещь она должна хорошо учиться и хорошо вести себя. Если есть проблемы с этими правилами, то единственное наказание – лишение телефона.
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"Впервые отец сделал это два года назад. Началось наказание с одной недели, а сейчас родительское ограничение дошло до четырех месяцев", - сказали в программе.
Варвара сказала, что уже привыкла жить без телефона, когда его забирают и не видит в этом трагедии.
Ранее Politeka писала, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" показал свою роскошную квартиру в Киеве: фото впервые в сети.
Напомним, что Кошевой из "Квартал 95" показал подросшую младшую дочь неожиданные кадры: "Я страшная...".
A еще Politeka сообщала, что дочь Кошевого из "Квартал 95", которая убегала из дома, рассекретила любовные послания: "Ты мне снилась".