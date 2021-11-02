Зірка "Квартал 95", український комік і шоумен Євген Кошовий вперше показав свою київську квартиру, де живе з дружиною, Ксенією, і дочками, Варварою і Серафимою.

Трикімнатна квартира має велику кухню-вітальню, де сім'я збирається щовечора.

Ранок у сім'ї починається о 7.30, в цей час дружина Кошового збирає дітей, і виходить на роботу, але вечорами вдома панує спокійна атмосфера. Про це повідомляється у відео програми "ЖВЛ".

Зірка "Квартал 95" в свою чергу намагається виховати дочок дисциплінованими, і добре вчилися.

Жартома Кошовий повідомив, що найжахливіше покарання для чад - зміна пароля на планшеті, або кілька днів без телефону. 13-річна Варвара одного разу провела без телефону чотири місяці, спочатку їй було неприємно, а потім вона звикла.

Відео швидко зібрало багато лайків і коментарів на Ютуб. Люди писали, в основному, приємне про сім'ю.

"Женик ви молодці! Дуже хороша сім'я! Дай бог вам всім здоров'я і благополуччя!", "Варя, не фарбуй так сильно обличчя, а вчися робити ніжний майкап, тобі 13, а виглядаєш набагато старше", " хороша сім'я, чому не говорять українською?", "Класно", - написали користувачі Мережі.

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