Дочка відомого коміка і актора "Квартал 95" Євгенія Кошового - Варвара, яка тікала з дому, оприлюднила любовні послання.

Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія-танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014 - му році у них народилася ще одна дочка-Серафима.

Так, цього разу донька Кошового опублікувала нові сторіз. Вона часто спілкується зі своїми передплатниками в соціальних мережах, і запропонувала їм задати їй питання. Однак, замість питань Варварі Кошовій написали зізнання в почуттях, які вона показала у себе в Instagram.

"Ти мені дуже подобаєшся, також твої фото. Ще ти мені снилася, як ти перейшла в нашу школу", - написали Варварі Кошовій.

"Я тебе люблю, Варя", - показала зізнання дочка Кошового.

Нагадаємо, що Євген Кошовий розповідав про складні стосунки зі своєю старшою дочкою Варварою. А сама дочка Кошового розповіла, що складніші стосунки у неї з мамою.

"Ми не розмовляли з нею, ми могли тижнів зо два-три не розмовляти... я тікала з дому, так. Я тікала з дому, мама У мене забирала гроші, говорила про те, що ти нікуди не поїдеш", - розповіла дівчина.

Раніше повідомлялося, дочка Кошового з "Квартал 95" розповіла, як мати радіє, коли "позбавляється" від них з сестрою: "я тебе так дістала?"

Також, дочка Кошового з " Квартал 95 "тікала з дому, розкрилися деталі сімейної драми:" ми могли тижнів два-три..."

Politeka розповідала, 13-річна дочка Кошового в недитячому образі прийшла на "Вечірній квартал": несподівані фото