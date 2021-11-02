Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, предстала вместе с коллегами, поблагодарив их за игру в "Что? Где? Когда?", в которой они поучаствовали.
Популярная артистка вместе с коллегами, среди которых Евгений Кошевой и Валерий Жидков, приняли участие в телеигре "Что? Где? Когда?", пишет Politeka.net. Об этом Елена Кравец сообщила в своем Инстаграм.
На снимке все предстали в белых рубашках и черных костюмах.
"Любимая игра родом из детства еще… ☺️♥️", - написала артистка.
Пополнение в семье Ротару: внучка раскрыла имя малышки и показала умилительные кадры
В семье Антина Мухарского произошла трагедия, спасти не удалось: "Светлая память"
В Минздраве сообщили о побочных эффектах вакцинации: "к самым тяжелым относят..."
Провалом обернулся эксперимент с внешностью жены "Холостяка" Добрынина: кадры анти-преображения
Виктория Булитко слегла после беды на съемках: что случилось со звездой "Дизель шоу"
По ее словам, в эту субботу состоится решающий поединок за выход в финал. Кравец заявила, что счастлива быть частью этой команды: "Я горжусь вами, уважаемые знатоки, и предлагаю чаще встречаться и тренироваться..))", - написала она.
За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
"Урааа!!😍 Жаль, что прошлые выпуски, где вы были капитаном - не все доступны в интернете..))", "УРА. моя самая большая любовь - Лена и интеллектуальные игры - вернулись. ❤️", "Желаем успеха, победы!👏👏", "Новый состав Кабмина??", "Удачи вам в этом составе, порвите команду телезрителей 6:1! Почему не 6:0? Потому что один вопрос от меня )))", - написали пользователи сети.
Напомним, что Елена Кравец призналась в равнодушии к школьным оценкам дочери
Как сообщала Politeka, довольная Елена Кравец за штурвалом предстала в неожиданном амплуа
Также Politeka писала, что Елена Кравец показала подросших близнецов и раскрыла их суперспособность