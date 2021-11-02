Актриса и юмористка из "Квартал 95", Елена Кравец, предстала вместе с коллегами, поблагодарив их за игру в "Что? Где? Когда?", в которой они поучаствовали.

Популярная артистка вместе с коллегами, среди которых Евгений Кошевой и Валерий Жидков, приняли участие в телеигре "Что? Где? Когда?", пишет Politeka.net. Об этом Елена Кравец сообщила в своем Инстаграм.

На снимке все предстали в белых рубашках и черных костюмах.

"Любимая игра родом из детства еще… ☺️♥️", - написала артистка.

По ее словам, в эту субботу состоится решающий поединок за выход в финал. Кравец заявила, что счастлива быть частью этой команды: "Я горжусь вами, уважаемые знатоки, и предлагаю чаще встречаться и тренироваться..))", - написала она.

За час публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Урааа!!😍 Жаль, что прошлые выпуски, где вы были капитаном - не все доступны в интернете..))", "УРА. моя самая большая любовь - Лена и интеллектуальные игры - вернулись. ❤️", "Желаем успеха, победы!👏👏", "Новый состав Кабмина??", "Удачи вам в этом составе, порвите команду телезрителей 6:1! Почему не 6:0? Потому что один вопрос от меня )))", - написали пользователи сети.

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