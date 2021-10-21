Актриса, телеведущая и звезда "Квартал 95" Елена Кравец засняла любопытный момент со своими двойняшками Ваней и Катей.

Кадры с подросшими малышами, которым летом исполнилось 5 лет, Кравец опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Действо происходило в спальне. Ваня и Катя нашли большие сумки, закрывающиеся на молнию и затеяли интересную игру. Малыши залезли внутрь и закрылись. Все это время за ними с камерой наблюдала Кравец.

"Мам, получилось!", - кричали радостно дети из недр "чемоданов".

"О, смотрите, самоупаковывающийся багаж!, - восторгалась их находчивостью Елена, а затем спросила, - И что мы теперь будет с этим делать?".

Малыши потребовали позвать папу, чтобы он попытался их поднять.

"Как вернуть себе эту удивительную способность превращать в игру любую возможность?)", - подписала кадры звезда.

До этого Кравец показывала, какой праздник устроила двойняшкам на день рождения. Актриса заказала развлекательную программу: аниматоры устроили детям конкурсы, игры и прочее. Чуть позже Ваня и Катя сами переоделись в костюмы: девочка выбрала наряд бабочки, а ее брат – супергероя.

Напомним, Елена Кравец получила новую работу и похвасталась, где еще ее увидят украинцы: "Кардинально отличается от съемок..."

Как сообщала Politeka, Кравец из "Квартал 95" похвасталась своим умением, умилив кадрами: «Руки помнят»

Также Politeka писала, как изменилась внешность Елены Кравец за 11 лет, в Сети показали фото: густая челка и полоски