Украинская актриса Елена Кравец, покинув весной сцену "Квартал 95", попробовала свои силы в качестве телеведущей, а теперь снова поменяла место работы.

44-летняя звезда "Женского квартала" решилась сняться в полнометражном фильме. Об этом говорится в новом посте на ее фан-страничке в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, фильм с участием Кравец называется "Велика прогулянка" - картина станет дебютом не только для Елены, но и для юмориста Юрия Ткача - они оба исполнят главные роли в этой семейной комедии.

"Меня пригласили в кино, и я решила сказать этому приключении "да", ведь это моя первая главная роль в полном метре. Съемки фильма кардинально отличаются от съемок телевизионных проектов: разные жанры, разные люди, разный контекст и, в целом, другое состояние для меня как для актрисы. Однако, мне очень нравится команда, с которой я работаю: это и Юра Ткач, и Ира Гатун, с которыми мы уже были на одной сцене, и Андрей Исаенко, и Олег Зборовский, с которыми мы познакомились на съемочной площадке", - процитировали в посте Кравец.

Пользователи в предвкушении: "Хорошо, что сказала да🙌, будет круто❤️"; "Вауууу круто 😉".

Отметим, фильм выйдет на экраны уже в следующем году и расскажет историю двух совершенно разных семей.

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