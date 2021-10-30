Актриса и телеведущая Елена Кравец, звезда "Квартал 95", показала себя в необычном амплуа, взявшись за штурвал корабля.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является популярной телеведущей и актрисой, которая прославилась благодаря шоу "Квартал 95". Звезда сейчас снимается в шоу "Твой день", который выходит на 1+1, а также активно ведет страничку в социальной сети Инстаграм. Елена настолько популярна, что украинцы сами создают фан-группы, где делятся фото и видео со звездой.

Так, в одной из таких групп в Инстаграм, было опубликовано фото, на котором Кравец была за штурвалом. Звезда улыбалась, позируя для фото. На других снимках Елена уже фотографировалась с фанатами.

"Елена Кравец. 95 квартал. Фото с поклонниками", - были поставлены тэги под публикацией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Космос", "Морячка Соня. Супер", "Это огонь", "Класс", "Капитанша".

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