Дочь Елены Кравец из "Квартал 95", которая в этом году отпраздновала совершеннолетие, показалась вместе с парнем, загадочно подписав снимок.

Как пишет Politeka.net, У Елены Кравец есть трое детей. Старшая дочь Маша несколько лет назад съехала от родителей, так как звезда "Квартал 95" ждала двойню и в квартире становилось мало места. Маша сейчас живет с подружкой на съемной квартире и в этом году отпраздновала 18-летие. Девушка обожает танцы и уже более 10 лет отдала своему хобби. Не забывает дочь Крааец и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Маша была в кожаной куртке, позируя возле молодого человека по имени Кирилл. Парень был не так тепло одет, как дочь кравец, оставшись только в черной футболке. Пара прижалась друг другу, позируя перед фотографом.

"С днем рождения! Кирилл. Большая любовь <3", - написала Маша под фото.

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