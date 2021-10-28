Дочь Елены Кравец из "Квартал 95" Мария, которая уже несколько лет живет отдельно от родителей, показала стильный образ для прогулки по городу.

Как пишет Politeka.net, 18-летняя Мария Кравец уже несколько лет живет отдельно от родителей, снимая квартиру с подружкой. Елена сама предложила дочери такой вариант, так как было мало места из-за рождения близняшек. Мария увлекается танцами, а также ведет блог в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото, которое Маша опубликовала в социальной сети, девушка была в пальто и кофте, а на плече можно заметит бананку. Кравец гуляла в таком виде по улице, надев белые наушники с гарнитурой. Небольшой мейкап дополнил образ дочери Елены из "Квартал 95". Маша легонько улыбнулась для фото.

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