Известный юморист и комик "Квартал 95" Юрий Ткач пожаловался на выходку своего коллеги Евгения Кошевого, который занял его место на съемках.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас артист является актером известного шоу "Вечерний квартал"

Так, на этот раз Юрий Ткач опубликовал на своей странице в Инстаграм новые Сториз. На кадрах он зашел в помещение, где снимают Евгения Кошевого. Он пожаловался, что тот пришел позже него, но пошел сниматься первым.

"Я пришел работу работать, а тут он...Главное пришел позже чем я, позже чем я! И стоит фотографируется, ну посмотрите на него!", - пожаловался Юрий Ткач.

"А твоё место занято, Юра!", - сказал довольный Евгений Кошевой.

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