Звезда «Квартал 95», украинский актер Юрий Ткач показал, как проводит свободное время с любимой женой и дочкой, не забыв при этом развеселить своих поклонников.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артиста появилось фото огромного дивана, на котором он позировал с семьей. Диван оказался настолько огромным, что Ткачи смотрелись на нем совсем маленькими.

«Взял себе диван-малосемейку», - шутливо подписал фото артист.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов любимому звездному семейству. Не обошлось и без шуток в ответ на забавное фото.

«Шикарный выбор!», «Размер, что нужно», «Ого, где такое взять», «Да вам еще расти и расти для этого дивана. В плане количества членов семьи», «Юрий, необходимо к такому дивану увеличивать семью», «Ох, на таком диване куча родственников поместиться», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Юрий Ткач очень много времени проводит со своей семьей. Жена и дочь часто ездят с ним на съемки.

Напомним, что Ткач решился на "дополнительные волосы": "Надеюсь, это смывается...".

Как сообщала Politeka, Ткач устроил экстремальные развлечения с женой и дочкой: «Придают особый шарм».

Также Politeka писала, что Ткач вместе с известными украинцами предстал в новой ипостаси: «Парни, вы крутые».