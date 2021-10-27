Зірка "Квартал 95", український актор Юрій Ткач показав, як проводить час зі своєю сім'єю – знімком він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, 37-річний відомий гуморист і один з провідних акторів студії "Квартал 95" Юрій Ткач вже багато років живе в щасливому шлюбі з дружиною Вікторією. Пара виховує 6-річну дочку Лізу, яка цього року пішла в перший клас однієї з приватних шкіл Києва.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Юрій Ткач показав фото сімейного дозвілля. Артист з рідними покатався на квадроциклах.

"Футболки на куртки надають особливого шарму", - підписав фото Ткач.

Фолловери артистка оцінили його сімейне фотот і відпочинок.

"Ну і команда! Супер. Молодці", " Молодці. Кращий відпочинок - це сімейний", "#крошкаlizi😘 така красива як і ти Юрчик", "красені", "справжня сім'я", - пишуть в коментарях.

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