Зірка "Квартал 95", український актор Юрій Ткач постане в новій іпостасі-став телеведучим ранкового шоу, і навіть приготував солоний м'ясний штрудель
Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВК "Дніпро", де він виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз артист є актором відомого шоу"Вечірній квартал".
Тепер Ткач приєднався до ведучих ранкового шоу»Сніданок". На програмі він не тільки взяв участь у приготуванні цікавої ситної страви, але також розповів про сім'ю, кар'єру і про шоу «Маскарад».
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"Хлопці, ви криті", "Орли", "сьогодні крута компанія", "круті ведучі", "Хлопці, ви прекрасні! Так приємно пити ранкову каву і дивитися Сніданок", - пишуть в коментарях.
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