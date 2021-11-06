Невістка Софії Ротару і дружина її єдиного сина Світлана Євдокименко поділилася в мережі незвичайним відео зі своєю донькою.
Як повідомляє Politeka.net, невістка легендарної співачки Софі Ротару Світлана Євдокименко поділилася в Instagram сторіс чарівним відео, на якому можна побачити її дочку Соню Євдокименко.
У ролику дівчина відображена в різних ситуаціях і локаціях, при цьому вона майже весь час позує зі своїм пухнастим другом – світлим песиком. Як видно, Соня пускає улюбленця до себе в ліжко, їздить з ним на машині, ходить на тренування і прогулянки, і дуже-дуже любить його.
На одному з кадрів в домашній обстановці можна побачити, як Соня купає свого улюбленця, стоячи у ванній. Вона в домашньому вбранні нахилилася над собакою і намилює її і, як видно, пухнастий друг зовсім не проти. Виглядає все це дуже мило і забавно, а собака, судячи з усього, робить дівчину по-справжньому щасливою.
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