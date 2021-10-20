Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко привыкла показывать на своей странице в Инстаграм модные образы, которые нередко примеряет для фотосессий.

Соня является молодой девушкой, которая уехала жить в Нью-Йорк ради учебы. Сейчас там 20-летняя девушка обучается модельному бизнесу, а также успевает попробовать себя в качестве певицы, идя по стопам легендарной бабушки.

В этот раз Соня решила показать в социальной сети, как проводит время на съемке и как выглядит ее непривычно легкий образ для осени. В тонкой черной кофточке с одной застежкой она едва прикрыла свои формы. Сначала смелый лук девушка показала на улице, а затем уже сделала памятное селфи.

Напомним также, что у Софии Ротару уже есть миллионер-жених, который вошел в список Форбс. Нередко Соня показывает, как проводит время с ним на отдыхе и как веселится в отпуске.

Напомним, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Всё лето она отдыхала в разных странах и жила в Украине, и теперь она вернулась в Нью-Йорк, где продолжит учебу на дизайнера.

Так, на этот раз внучка Ротару опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Соня Евдокименко позирует на камеру в стильном костюме из штанов и пиджака яркого голубого цвета, который она сочетает со светло-голубым свитером и белыми кроссовками.

Ранее сообщалось, внучка Ротару засветилась на прогулке со своим женихом-миллионером из списка Forbes: "Обнимаю..."

Также, внучка Софии Ротару показала на видео, как достигает идеальной фигурки: "3 подхода, по 15 раз!"

Politeka рассказывала, внучка Софии Ротару в одной футболке и без штанов пощеголяла по Нью-Йорку: "Прекрасно"