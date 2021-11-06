Невестка Софии Ротару и жена ее единственного сына Светлана Евдокименко поделилась в сети необычным видео со своей дочкой.

Как сообщает Politeka.net, невестка легендарной певицы Софи Ротару Светлана Евдокименко поделилась в Instagram сторис очаровательным видео, на котором можно увидеть ее дочь Соню Евдокименко.

В ролике девушка запечатлена в разных ситуациях и локациях, при этом она почти все время позирует со своим пушистым другом – светлым песиком. Как видно, Соня пускает любимца к себе в кровать, ездит с ним на машине, ходит на тренировки и прогулки, и очень-очень любит его.

На одном из кадров в домашней обстановке можно увидеть, как Соня купает своего любимца, стоя в ванной. Она в домашнем наряде наклонилась над собакой и намыливает ее и, как видно, пушистый друг совсем не против. Выглядит все это очень мило и забавно, а собака, судя по всему, делает девушку по-настоящему счастливой.

Напомним, Внучка Софии Ротару показала вблизи свои формы, забыв о нижнем белье: кадры.

Как сообщала Politeka, 20-летняя внучка Софии Ротару в стильном голубом костюме напросилась на комплименты: "Красавица".

Также Politeka писала, что Невестка Ротару в кружевной блузе впечатлила естественной красотой на новом фото: "О прошлой ночи".