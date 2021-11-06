Відомий український актор Тарас Цимбалюк показав важку сцену з третього сезону серіалу "Кріпосна", яка не залишила глядачів байдужими.

Як пише Politeka.net, актор поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він опублікував уривок однією з серією третього сезону "Кріпосна", який був особливо емоційним і для глядачів, і для акторів.

У цій сцені Назар, якого грає сам Цимбалюк, оплакує свою дружину Орисю, яка не пережила пологову лихоманку. За ним з болем спостерігає Катерина, роль якої в цьому сезоні Виконує Софія Прісс. Вони обидва звинувачують у смерті Орисі Катерину, за що Назар зривається на неї.

"Вирішила пані погратися в доктора, так? Якби не ти, моя Орися була б жива! Я ненавиджу тебе!",- вигукує Назар, хапаючи Катю за руку, а потім віддаляється.

Шанувальники серіалу тут же почали ділитися своїми враженнями від побаченого.

"Дивлюся з таким захопленням, дуже вдячна вам за гру", "дуже сильний момент, ревіла", "неймовірно важка сцена акторам браво! Титанічна праця з таких кадрів", "Невже Назар з вірного друга стане одним з ворогів Каті в новому сезоні?", "без сліз дивитися нереально", - пишуть люди.

Нагадаємо, Цимбалюк з "Кріпосної" показав, як змінилася його фігура після бургерів.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк заінтригував українців продовженням серіалу "Кріпосна".

Також Politeka писала, що Цимбалюк з "Кріпосної" перед виходом третього сезону заінтригував кадрами зі зйомок.