Популярный актер Тарас Цымбалюк показал в сети необычные фото рядом с коллегой по цеху

Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер, звезда телесериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездный красавчик поделился в сети кадрами со съемочной площадки третьего сезона сериала, на которых позирует в компании коллеги по цеху Алиной Коваленко.

Как видно, на снимках Тарас и Алина запечатлены в образах из костюмированного сериала. И судя по антуражу, кадры были сделаны зимой, а актеры тепло одеты в духе времени о котором идет речь в драме. Цымбалюк на фотографиях выглядит очень серьезным и уверенным в себе, впрочем, как и его компаньонка.

В подписи к публикации Тарас написал: "1го ноября на СТБ. "Крепостная" третий сезон. Ждете?". Поклонники тут же принялись комментировать снимки, отмечая, как ждут продолжение любимого телешоу: "Ждем! Только жаль, что поменяли актрису", "Наконец-то дождались. "Крепостная" – это шедевр нашего кинематографа", "Вау, как неожиданно, Назар и Ольга. Я раньше уже говорила, что очень хотелось бы увидеть такую необычную пару. И видимо, так и будет", "Ждем с нетерпением", "Очень жду".

Напомним, "Крепостная" третий сезон с Соней Присс, объявлены дата и время премьеры: "Почему так долго...".

Как сообщала Politeka, Цымбалюк из "Крепостной" в мини-платье огорошил Ольгу Сумскую и не только: "И ты туда же?".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" поразил видом без волос: "Вот почему я перестал носить короткую стрижку".