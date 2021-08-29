Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" показал, в каком фильме теперь сыграет роль

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк не так давно женился на красотке Тине Антоненко. Пара сыграла свадьбу в Карпатах, после чего актер вернулся к сьемках в украинских проектах. Тарас недавно закончил работу над "Ангелами", а теперь активно рассказывает о новой роли в "Кофе с кардамоном". Не так давно Цымбалюк опубликовал пост, где подробно рассказал о своем персонаже.

Теперь Тарас поделился новыми фотографиями в Инстаграм. На них красавчик был в костюме, позируя рядом с девушкой в шикарном платье. На других снимках Цымбалюк уже был один.

"Кофе с кардамоном", - подписал фотографии Тарас.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ждем с нетерпением", "Непревзойденный", "Ждем", "топ один", "Наконец-то, не могу дождаться "Кофе...". Обожаю эту повесть. Боюсь разочарования, в сравнении с книгой. Госпожа Наталья писала, что вы, Тарас, прочитали ее "Мелодию кофе в тональности кардамона".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" впечатлил новыми кадрами со съёмочной площадки

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" оказался в исправительной колонии и поразил кадрами своих рабочих будней

Также Politeka сообщала, что женившийся Цымбалюк обескуражил кадрами со съемок новой "Крепостной".



