Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной" показал, в каком фильме теперь сыграет роль
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк не так давно женился на красотке Тине Антоненко. Пара сыграла свадьбу в Карпатах, после чего актер вернулся к сьемках в украинских проектах. Тарас недавно закончил работу над "Ангелами", а теперь активно рассказывает о новой роли в "Кофе с кардамоном". Не так давно Цымбалюк опубликовал пост, где подробно рассказал о своем персонаже.
Теперь Тарас поделился новыми фотографиями в Инстаграм. На них красавчик был в костюме, позируя рядом с девушкой в шикарном платье. На других снимках Цымбалюк уже был один.
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"Кофе с кардамоном", - подписал фотографии Тарас.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Ждем с нетерпением", "Непревзойденный", "Ждем", "топ один", "Наконец-то, не могу дождаться "Кофе...". Обожаю эту повесть. Боюсь разочарования, в сравнении с книгой. Госпожа Наталья писала, что вы, Тарас, прочитали ее "Мелодию кофе в тональности кардамона".
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" впечатлил новыми кадрами со съёмочной площадки
А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" оказался в исправительной колонии и поразил кадрами своих рабочих будней
Также Politeka сообщала, что женившийся Цымбалюк обескуражил кадрами со съемок новой "Крепостной".