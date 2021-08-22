Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показался в компании коллег
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал популярным отечественным актером. Красавчик недавно женился, сыграв свадьбу в Карпатах, взяв в жены Тину Антоненко, которая уже успела изменить в Инстаграм фамилию, взяв мужа, но сразу же вернулся к работе на съемочной площадке. Сейчас актер занимался проектом "Ангелы".
На новом фото Тарас показался вместе с коллегой, которого обнимал. Парни улыбались, пока Цымбалюк крепко сжимал актера. На других фото можно увидеть работу Тараса и других на съемочной площадке, где занимались проектом "Ангелы".
"Пацаны, спасибо вам за два месяца", - написал Тарас.
Личное фото Пугачевой и Галкина с детьми, сделанное в замке, слили в Сеть: «Это супер»
Сын "Холостячки" Мишиной получил травму: что произошло с маленьким Платоном
Ушла из жизни знаменитая актриса, фильмы с которой любили миллионы зрителей: большая потеря
"Холостячка" Мишина со слезами на глазах после признания Эллерта сделала важное заявление: "С нетерпением ждем..."
"Нет денег - пусть ходит пешком": харьковчанку вытолкали из троллейбуса, видео
"Красавчики", - написала Наталья Денисенко под фото.
Ольга Сумская и множество других фанатов поставили лайки и написали комментарии:
"Прекрасные", "Огонь".
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" оказался в исправительной колонии и поразил кадрами своих рабочих будней
А еще Politeka писала, что женившийся Цымбалюк обескуражил кадрами со съемок новой "Крепостной"
Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" оказался на разбитом вдребезги авто