Украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показался в компании коллег

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал популярным отечественным актером. Красавчик недавно женился, сыграв свадьбу в Карпатах, взяв в жены Тину Антоненко, которая уже успела изменить в Инстаграм фамилию, взяв мужа, но сразу же вернулся к работе на съемочной площадке. Сейчас актер занимался проектом "Ангелы".

На новом фото Тарас показался вместе с коллегой, которого обнимал. Парни улыбались, пока Цымбалюк крепко сжимал актера. На других фото можно увидеть работу Тараса и других на съемочной площадке, где занимались проектом "Ангелы".

"Пацаны, спасибо вам за два месяца", - написал Тарас.

"Красавчики", - написала Наталья Денисенко под фото.

Ольга Сумская и множество других фанатов поставили лайки и написали комментарии:

"Прекрасные", "Огонь".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" оказался в исправительной колонии и поразил кадрами своих рабочих будней

А еще Politeka писала, что женившийся Цымбалюк обескуражил кадрами со съемок новой "Крепостной"

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" оказался на разбитом вдребезги авто



