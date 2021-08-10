Украинский актер Тарас Цымбалюк показал новое фото, удивив украинцев

Как пишет Politeka.net, Тарас стал популярным украинским актером и звездой сериала "Крепостная", где уже на протяжении двух сезонов радует украинцев. Красавчик недавно женился на актрисе Тине Антоненко. Свадьба проходила в Карпатах, где собрались самые близкие звездной пары. Не забывает Цымбалюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

Тарас на новом фото был в пальто и рубашке, а также с большой бородой. Цымбалюк опубликовал несколько фотографий, показывая кадры из нового сезона "Крепостной", который осенью выйдет на экраны.

"Крепостная три. Скоро", - написал Тарас.

"Очень ждем, сыночек", - написала мать Цымбалюка.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень ждем", "Невозможно дождаться", "Жду не дождусь,уже первые два сезона по 10-му кругу пересмотрела", "Ждём! Имел честь принять участие в этом невероятно красивом и увлекательном проекте", "Почему Назар так старо выглядит?".

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