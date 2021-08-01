Известный украинский актер Тарас Цымбалюк через соцсеть надрывно обратился к украинцам

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский актер и шоумен Тарас Цымбалюк который снимался в сериале "Крепостная", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист здорово удивил поклонников, раскритиковав современных блогеров и призвав украинцев анализировать информацию.

По словам Тараса, современное блогерство с каждым годом теряет даже элементарные нормы морали. Он неприятно поражен тем, что люди выкладывают в сеть не только свою еду, но и более интимные моменты жизни, вплоть до родов в прямом эфире.

"Люди, анализируйте все что с вами происходит. Цените ваше время и рафинирует инфу, которая залетает вам в голову. Больше всего удивляюсь подписчикам/людям, которые за всем этим абсолютно бездумно наблюдают. Я не хочу называть имен и фамилий, потому что зачем мне здесь разводить весь этот курятник, но хочется кое-кому сказать: "Люди добрые, а может все-таки надо было пойти в университет, а? Подумайте лучше о своем завтрашнем дне и о своей семье. А время после тридцати становится по тройному тарифу, поэтому начните его ценить как можно раньше!", - высказался в сети Цымбалюк.

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