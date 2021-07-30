Актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Крепостная", рассказал о первом браке

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк является одним из самых ярких красавчиков украинского кино. Актер недавно женился на коллеге Тине Антоненко, но это был не первый брак. Тарас в интервью Алине Доротюк рассказал, что было в первый раз с девушкой по имени Ангелиной, с которой он познакомился во время учебы.

"Мы начали встречаться на пятом курсе, кажется. Встречались два года, потом поженились и быстро поняли, что поспешили конкретно. Неясно, зачем мы женились. Сошлись в мыслях, что строить семью слишком рано, что еще нужен какой-то опыт, мне в первую очередь. Что я еще не готов к этому этапу жизни. Что я еще не был сформирован , что у меня нет такого сильного мужского стержня", - рассказал откровенно Цымбалюк.

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