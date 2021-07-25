Отечественный актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", показал себя на съемках нового проекта

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал очень популярным украинским актером, снявшись во многих отечественных экранизациях. После окончания сьемок третьего сезона "Крепостной" красавчик женился на Тине Антоненко. А теперь Тарас вернулся к работе, став героем нового боевика.

На новых фото Тарас позировал в военной форме и тактических очках. В одной руке Цымбалюк держал автомат, а во второй - шлем. Тарас добавил пару фото со съемочной площадки - старого здания.

"Ангелы", - написал Тарас под фотографиями.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Очень красиво, в любом образе гармонично смотрится", "Настоящий командос", "Грозный дядя. Все фильмы и сериалы с тобой пересмотрел", "Длинные волосы разрушает реальность образа бойца спецназначения. Устав есть устав. А элита - это элита. Гражданским кайфово, а спецы улыбаются", "Спасибо вам", "Украинский терминатор".

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